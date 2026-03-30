Андрей Воробьев отметил важность реализации проекта «Умный ФОК» в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации проекта «Умный ФОК» в регионе. Его запустили в Подмосковье в 2024 году. Проект был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным.

«Знаю, что и другие регионы берут на вооружение нашу практику. Цель — чтобы каждый спортивный объект был доступен, чтобы время в нем было расписано. Ну, а вся автоматизация с использованием искусственного интеллекта позволяет грамотно планировать и видеть, где ФОКи у нас загружены, работают ритмично, доступность высокая, а где нужно предпринять определенные действия», — сказал губернатор.

В Подмосковье открыто порядка 500 спортивных объектов, в том числе ФОКи, ледовые арены, бассейны. Из них умными камерами оборудованы 200. Система ведет учет посетителей, подсчитывая загрузку объекта ежечасно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно. Эти данные поступают в автоматизированную информационную систему «Мой спорт». Это помогает перераспределять нагрузку между объектами, выявлять потребность в новых комплексах, эффективнее распределять финансирование.

Сейчас в комлексах разные режимы работы. Чаще всего четверг и суббота являются самыми посещаемыми днями, а в воскресенье загрузки наоборот не хватает. Цифровой подход помог сбалансировать расписание на некоторых объектах. Так, в воскресенье стали делать акцент на проведении соревнований и семейных занятияй спортом. Кроме того, незагруженные часы стали отдавать для занятий учащихся школ, техникумов и вузов, работников предприятий, участников «Активного долголетия», ветеранов СВО и членов их семей.

В 2026 году камерами с ИИ будет оборудован еще 81 спортивный объект. ИИ-агент будет самостоятельно выдавать рекомендации по повышению эффективности работы учреждений. Это позволит увеличить загрузку объектов на 15%. Также ИИ сможет подсказывать, какие именно секции следует запускать в конкретном комплексе.

С 1 мая планируется перевести все ФОКи региона на оптимальное расписание. Спортивные залы будут работать с 09:00 до 23:00 часов, ледовые арены и бассейны — с 06:00 до 00:00.

«Мы также запустили опрос в ФОКах: что улучшить в их работе? И большинство из посетителей просят сделать единый стандарт — оснащение раздевалок, зону гардероба, удобную навигацию, доступную среду и т. д.», — рассказал глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Для координации работы всех ФОКов с 1 мая будет создан проектный офис директоров. Это поможет внедрить единые стандарты. Директора будут обмениваться опытом и проводить стажировку сотрудников.

