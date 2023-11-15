Кубок Вооруженных Сил РФ по хоккею проходит в Балашихе

Команды встречаются в военной академии РВСН имени Петра Великого. Учредителями этого спортивного события также выступили и представители Министерства обороны.

Так, в Балашиху уже прибыли пять команд-финалистов. Каждая из них представляет именитое военное высшее учебное учреждение. В финал на лед вышла и команда от балашихинской академии РВСН. Всего в рамках соревнования состоится десять матчей, а завершится финал 18-го ноября.

Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров поздравил всех участников со стартом финала Кубка. Он напомнил, что на территории муниципалитета есть ряд спортивных объектов и активно развивается спортивная индустрия на разных уровнях: профессиональном и любительском.