Кубок Вооруженных Сил РФ по хоккею проходит в Балашихе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
В подмосковном городском округе Балашиха проходит финал Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по хоккею.
Команды встречаются в военной академии РВСН имени Петра Великого. Учредителями этого спортивного события также выступили и представители Министерства обороны.
Так, в Балашиху уже прибыли пять команд-финалистов. Каждая из них представляет именитое военное высшее учебное учреждение. В финал на лед вышла и команда от балашихинской академии РВСН. Всего в рамках соревнования состоится десять матчей, а завершится финал 18-го ноября.
Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров поздравил всех участников со стартом финала Кубка. Он напомнил, что на территории муниципалитета есть ряд спортивных объектов и активно развивается спортивная индустрия на разных уровнях: профессиональном и любительском.