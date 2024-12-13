Кучеров обошел Капризова в гонке бомбардиров сезона НХЛ

В ночь на 13 декабря «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде одержала решительную победу над «Калгари Флэймз» со счетом 8:3. Главным действующим лицом и первой звездой этого поединка стал россиянин Никита Кучеров, который заработал шесть очков, включая одну заброшенную шайбу и пять голевых передач, сообщил «Спорт-Экспресс».

Блестящая игра нападающего позволила ему подняться с девятой позиции на вторую в списке лучших бомбардиров НХЛ и занять третье место в списке ассистов в истории клуба «Тампа».

Кучеров, который забил шайбу и сделал пять ассистов, помог команде одержать победу над «Калгари». Его шесть очков и пять результативных передач стали повторением рекорда «Молний» за одну встречу.

«Сегодня вечером он набрал шесть очков… Просто невероятно. Но в это легко поверить, учитывая, что это Куч. У него все получается в этом сезоне, он — большая часть наших побед», — сказал форвард «Тампы» Брейден Пойнт о Кучерове.

Это был первый случай за последние 33 года, когда игрок соперника в «Калгари» набрал более пяти очков.

Ранее сообщалось, что более 25% россиян считают хоккей национальным видом спорта. На втором и третьем местах, по мнению россиян, находятся фигурное катание и футбол, которые назвали национальными видами спорта лишь 9% участников опроса.