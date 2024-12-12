ВЦИОМ: россияне считают хоккей национальным видом спорта в стране

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, более 25% россиян считают хоккей национальным видом спорта. Это наглядно демонстрирует высокую популярность хоккея среди населения.

На втором и третьем местах, по мнению россиян, находятся фигурное катание и футбол, которые назвали национальными видами спорта лишь 9% участников опроса.

В общей сложности 32% опрошенных уверены, что хоккей заслуживает этого статуса благодаря значительным достижениям отечественных спортсменов и развитой хоккейной школе.

Еще 15% респондентов связывают хоккей с национальным спортом, указывая на благоприятные климатические условия и географическое положение России, которые делают командные зимние игры особенно популярными.

Ранее американский хоккеист признался в любви к России. Также он старается держаться подальше от политики.