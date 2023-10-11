Кучеров стал автором первой шайбы нового сезона НХЛ

В Северной Америке стартовал новый сезон в Национальной хоккейной лиге. Сегодня были сыграны три матча.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал автором первой шайбы нового сезона, открыв счет в игре против «Нэшвилл Предаторз». Он же установил окончательный счет в матче (5:3), отправив в концовке встречи шайбу в пустые ворота. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

Еще один российская шайба на счету Ивана Барбашева, а его «Вегас Голден Найтс» обыграл «Сиэтл Кракен» (4:1).

Знаменательным событием в лиге стал дебют 18-летнего Коннора Бедарда, первого номера драфта-2023. В своей первой игре он записал на свой счет голевой пас и помог «Чикаго Блэкхокс» обыграть «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (4:2).