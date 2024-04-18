Кучеров стал пятым игроком в истории НХЛ, сделавшим 100 передач за сезон

До нынешнего сезона сто ассистов за сезон покорялись Уэйну Гретцки, Марио Лемье и Бобби Орру. На днях сотую передачу сделал форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид.

В своем заключительном матче регулярного чемпионата «Тампа» обыграла «Торонто Мейпл Лифс» (6:4). Кучеров забросил шайбу сам и ассистировал Брейдену Поинту. Сотую передачу своего лидера праздновала вся команда.

Никита Кучеров по итогам регулярки набрал 144 (44+100) очка и возглавляет список лучших бомбардиров. У идущего на втором месте Нэтана Маккиннона еще остался один матч в запасе, но он отстает от россиянина на шесть баллов и вряд ли сможет его достать.

В этом случае Кучеров во второй раз в карьере станет обладателем «Арт Росс Трофи». Ранее он уже становился лучшим бомбардиром НХЛ в сезоне 2017/18 с результатом 128 очков. Из российских хоккеистов «Арт Росси Трофи», кроме Кучерова, выигрывали Евгений Малкин (дважды) и Александр Овечкин.

144 очка Кучерова в этом сезоне стали новым рекордом для российских игроков в НХЛ.