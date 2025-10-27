Кучеров во втором матче подряд был признан первой звездой

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегас Голден Найтс» (2:1 ОТ).

Кучеров забросил победную шайбу в овертайме. Российский форвард отличился и в основное время, но его гол был отменен из-за офсайда.

Второй и третьей звездами матча также были признаны игроки «Тампы» — российский голкипер Андрей Василевский, отразивший 18 бросков и канадский форвард Брэндон Хейгл, набравший 1+1.

В текущем сезоне Никита Кучеров набрал 8 (3+5) очков в семи матчах.

Российский лидер «Тампы» признается игроком матча во второй раз подряд. Накануне в игре с «Анахаймом» (4:3) Кучеров сделал две результативные передачи и преодолел рубеж в 1000 очков. Он стал 101-м хоккеистом за всю историю НХЛ и шестым россиянином, которому покорился этот результат.