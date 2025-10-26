Сто первый: Кучеров вступил в клуб игроков с тысячей очков в НХЛ

В матче с «Анахайм Дакс» форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две результативные передачи и преодолел рубеж в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Теперь в активе форварда «Тампы» 1001 (359+642) очко в НХЛ. Кучеров стал 101-м членом «клуба 1000» и шестым россиянином, которому покорялась эта отметка. Ранее такого успеха добились Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Могильный и Алексей Ковалев.

При этом Кучерову понадобилось наименьшее количество матчей среди россиян, чтобы покорить значимый рубеж. Лидером по этому показателю был Евгений Малкин (848 матчей), Овечкину, чтобы выбить тысячу, потребовалось 880 игр. 32-летний Кучеров управился за 809 матчей.

Успешная игра Кучерова помогла «Тампе» прервать серию неудач — «Молнии», обыграв «Анахайм» (4:3), одержали вторую победу в сезоне.

Свой юбилей отпраздновал и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который провел 1500 матчей. Он стал 24-м игроков в истории НХЛ, который провел такое количество игр в регулярных чемпионатах. Однако юбилей был испорчен поражением «Вашингтона» от «Оттава Сенаторз» (1:7).