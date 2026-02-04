Кучеров второй раз подряд набрал четыре очка в матче НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал во всех голах своей команды — 1+3. Решающим в матче стала его передача в овертайме, которой он вывел к воротам Джейка Генцела, забросившего победную шайбу.

Предыдущий матч «Тампы» с «Бостон Брюинз» (6:5 Б) Кучеров завершил точно с такими же показателями. В 50 матчах российский форвард набрал 90 (29+61) очков. В споре бомбардиров Кучеров приблизился к Коннору Макдэвиду из «Эдмонтон Ойлерз» (95 очков) и Нэтану Маккиннону из «Колорадо Эвеланш» (91). Напомним, россиянин дважды подряд выигрывал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру).

«Тампа» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 76 очков в 54 матчах.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о том, как россияне возвращают в НХЛ моду на вратарские драки.