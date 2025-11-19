Кудашов рассказал о подводных камнях при его отставке

По его словам, отставка для него неожиданностью не стала — ситуация в клубе была такой, что оставалось только дождаться, как увольнение будет оформлено технически.

«Это сложная история. Даже не хочу в этом вдаваться, как все было. Это очень скверно и неприятно. Честно скажу: эту команду мы начинали строить со спортивным директором Алексеем Сопиным. И когда Алексей уже не выдержал и решил уйти, то мне стало в принципе понятно, к чему все идет. Поэтому я не питал иллюзий», — сказал Кудашов.

Он не стал конкретизировать, как и кто ему сообщил об отставке, заметив, что для такой миссии всегда найдутся необходимые люди — заговорщики и приспособленцы.

Ранее сообщалось, что одной из причин увольнения Кудашова из «Динамо» был конфликт тренера с генеральным директором Сергеем Сушко.