Стала известна истинная причина увольнения главного тренера «Динамо»

Он отметил, что у тренера и гендиректора произошла перепалка накануне выезда команды в Новосибирск, она стала апогеем давно уже тлеющих неприязненных отношений. Поводом для начала конфликта стал отказ Кудашова перед началом сезона взять в команду Максима Сушко, сына гендиректора. В настоящее время тот играет в «Нефтехимике», набрав 0+2 в 11 матчах регулярного чемпионата.

«Кудашова пытались отстоять лидеры «Динамо» и его помощники, но тщетно. Скорее всего, своей должности лишится и тренер по защитникам Андрей Скопинцев. Руководство давно давило на Кудашова, чтобы поменять его ассистентов, но он от таких предложений категорически отказывался», — написал Ерыкалов.

Исполнять обязанности главного тренера в «Динамо» будет помощник Кудашова Вячеслав Козлов. По данным Ерыкалова, тренером защитников может стать Сергей Зубов. Журналист отметил, что Зубов выглядит креатурой Романа Ротенберга, но сам экс-тренер СКА пока не собирается занимать тренерский пост в «Динамо».

ХК «Динамо» официально не сообщал об отставке Кудашова, но ее подтвердил сам тренер.