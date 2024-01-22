Культурно-досуговые учреждения Московской области проведут более ста мероприятий ко Дню студента

Культурно-досуговые учреждения Подмосковья планируют провести более 150 мероприятий, посвященных Дню студента. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подготовят концерты, интерактивные программы, дискотеки, творческие гостиные, квизы, балы, флешмобы и не только. Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 12 тысяч человек.

Так, например, в эту среду в Культурно-досуговом центре «Молодежный» Одинцовского городского округа пройдет литературный бал «Ужель та самая Татьяна», в Центральном Дворце культуры им. М. И. Калинина Королева — торжественная церемония награждения лучших студентов Технологического университета имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта А. А. Леонова. В четверг в ДК «Досуг» Орехово-Зуевского округа проведут интеллектуальный квиз «МЕшАниНА», в Культурном центре «Красный электрик» Богородского округа — на студенческий «Арт-вечер» и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.