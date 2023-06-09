Полторы сотни мероприятий проведут в рамках проекта «Культурные каникулы в Подмосковье»

Проект «Культурные каникулы в Подмосковье» запускается в регионе. В его рамках культурно-досуговые учреждения организуют полторы сотни мероприятий для детей и подростков, передает Минкультуры и туризма области.

Проект нацелен на развитие творческих способностей детей, изучение традиционной культуры народов страны.

Для ребят проведут различные мастер-классы и викторины, квесты и показы кинофильмов, игры и выставки, дискуссии и тренинги, экскурсии и выставки. Подробная информация о планируемых мероприятиях представлена здесь.

Возрастное ограничение 6+

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе стали быстрее строить объекты социальной инфраструктуры.