Предстоящая трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится 10–11 ноября в Абу-Даби, стала центральной темой для политических деятелей и экспертов. В ходе подготовки саммита ключевую координирующую роль сыграли специальные посланники президента США — Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Стоит отметить, что текущий раунд переговоров пройдет на уровне рабочих групп, что изначально ограничивает ожидания: по мнению экспертов, рассчитывать на прорывное политическое решение или подписание окончательного соглашения не приходится.

Тем не менее в повестке саммита очерчен конкретный круг практических и тактических задач. Главным приоритетом станет гуманитарный трек. Эксперты надеются на развитие недавнего успеха, связанного с локальным прекращением огня в Алешках и эвакуацией местных жителей, и ожидают новых договоренностей об обмене пленными. Также в Абу-Даби планируется обсуждение контуров будущей послевоенной безопасности и архитектуры гарантий. Кроме того, одной из целей этого раунда станет согласование параметров личной встречи лидеров государств — тех политиков, которые в конечном итоге будут принимать исторические решения.

Член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров в комментарии Общественной Службе Новостей дал сдержанную оценку эффективности дипломатических усилий США.

По его словам, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на данном этапе выступают посредниками технического и гуманитарного уровня, способными обеспечить локальный режим тишины. Однако их способность стать эффективными медиаторами для достижения глобального мира остается под вопросом. Фундаментальные требования сторон конфликта по-прежнему исключают прямое взаимодействие друг с другом в самых важных и тяжелейших вопросах, касающихся территорий и статуса регионов. Таким образом, встреча в Абу-Даби рассматривается не как финал противостояния, а как необходимый технический этап для поддержания диалога и предотвращения дальнейшей эскалации.

Ранее политолог Дудчак заявил, что США не предложат России ничего нового на встрече в ОАЭ.