На следующей неделе в Польше стартуют масштабные военные учения, инициированные Лондоном, в которых примут участие десять европейских государств. Маневры проводятся под эгидой Многонациональных сил для Украины (MNF-U) в рамках так называемой «коалиции желающих».

Согласно официальным заявлениям британского Минобороны, целью маневров является отработка механизмов управления силами, перемещения техники и обеспечения безопасности гражданской авиации и судоходства на территории Украины после потенциального прекращения боевых действий. В учениях задействуют около полутора тысяч военнослужащих, британские истребители Eurofighter Typhoon и самолет-дозаправщик. Польша выступает ключевым логистическим коридором, однако Варшава подчеркивает, что предоставление полигона не означает автоматической отправки войск на фронт.

Несмотря на официальные формулировки о «поддержке послевоенного восстановления», военный аналитик, экс-офицер армии США Станислав Крапивник в комментарии для Общественной Службы Новостей дал происходящему жесткую оценку. Он заявил, что европейцы системно готовят почву для военной оккупации постсоветского пространства.

Конечно, европейцы хотят ввести войска на территорию Украины. Они об этом говорят постоянно... Нельзя недостаток возможностей путать с отсутствием желания, — подчеркнул эксперт.

Крапивник обратил внимание на сопутствующие тревожные инициативы: по его словам, уже появляются проекты по эвакуации русскоязычного населения и формированию специальных лагерей на территории Прибалтики.

Аналитик убежден, что введение войск НАТО на территорию Украины — это системная работа по разработке новых схем интервенции. Западные источники, в свою очередь, уточняют, что MNF-U будут направлены на Украину только после прекращения огня по просьбе Киева и не будут исполнять обязанности по поддержанию мира, однако сохранят право на «ответный огонь» в случае атаки. Для России подобные маневры являются тревожным сигналом: Москва последовательно выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на украинской территории, рассматривая такой сценарий как прямую угрозу и заявляя, что иностранные военные немедленно станут законными целями.

Ранее он раскрыл, почему Маск против ударов по России.