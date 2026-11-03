Внутрибрендовый рекорд: Tenet T4L обогнал T7 по продажам за 44-ю неделю

По итогам 44-й недели 2026 года российский авторынок зафиксировал смену лидеров в сегменте популярной отечественной техники. Кроссовер Tenet T4L разошелся тиражом 1677 проданных экземпляров, что позволило ему впервые подняться на третью строчку вобщем рейтинге легковых автомобилей и стать наиболее востребованной моделью внутри своего бренда, опередив Tenet T7. Об этом сообщает агентство « Автостат ».

Возглавляет общенациональный рейтинг Lada Granta с результатом 2583 проданные машины, второе место сохраняет Haval Jolion (1853 единицы). Четвертую позицию занял кроссовер Tenet T7 (1494 авто), а замыкает пятерку Lada Vestас показателем 1146 машин — остальные участники рынка не смогли преодолеть рубеж в 1000реализованных авто за неделю. Суммарно объем продаж новых легковых автомобилей за отчетный период составил 30,9 тыс. единиц, увеличившись на 8,9% к предыдущей неделе.

Параллельно производитель готовится вывести на рынок полноприводную модификацию Tenet T4L. Новинка сохранит 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л. с., но вместо 6-ступенчатой коробки получит 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию.