Минтранс хочет отменить временное ограничение правил до 2029 года

Министерство транспорта Российской Федерации выступает с инициативой вернуть Правилам дорожного движения статус постоянного нормативно-правового акта. Проект новых поправок предусматривает исключение пункта 6, установившего ограниченный срок действия текущей редакции ПДД до 1 марта 2029 года. Об этом сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов в комментарии агентству « ТАСС ».

Александр Холодов напомнил предысторию юридической коллизии: в 2022 году Правительство РФ включило ПДД в реестр документов, точечное изменение которых было заблокировано — правила разрешалось переиздавать только целиком. Из-за этого нормотворческого барьера затормозилось внедрение регулирования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Чтобы обойти ограничение, Минтранс присвоил действующему документу временный статус с крайним сроком в 2029 году.

В актуальном черновике ведомства предлагается полностью аннулировать пункт об ограничении срока действия. По оценке эксперта ОП РФ, это означает возврат к постоянному статусу правил, либо дату 1 марта 2029 года перенесут в ходе публичных обсуждений или следующих правок.