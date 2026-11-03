Сохранение цены: Volga K50 повторит успех Geely Monjaro на вторичном рынке

На российском рынке вторичных и новых автомобилей появились модели из Поднебесной, способные удерживать стоимость на уровне признанных лидеров сегмента. Редактор журнала «За рулем» Александр Виноградов проанализировал данные торговых площадок и пришел к выводу, что новый отечественный кроссовер Volga K50 с годами минимально потеряет в цене. Об этом сообщает издание « За рулем ».

Как отмечает эксперт, за новым брендом Volga K50 скрывается хорошо знакомый российским автомобилистам кроссовер Geely Monjaro, который традиционно пользуется высоким спросом как в автосалонах, так и на вторичном рынке. Благодаря авторитету «донора» новинка имеет все шансы повторить его успех по сохранению остаточной стоимости.

По расчетам специалиста, за первый год эксплуатации Volga K50 потеряет около 14-15% от первоначальной цены, а спустя три года падение стоимости составит 30-32%. Для современных кроссоверов китайского происхождения это отличный показатель, позволяющий владельцам выгодно перепродать машину в будущем без риска стремительного обесценивания.