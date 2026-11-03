Сохранение цены: Volga K50 повторит успех Geely Monjaro на вторичном рынке

ЗР: эксперт Виноградов предрек высокую ликвидность кроссоверу Volga K50

Общество

На российском рынке вторичных и новых автомобилей появились модели из Поднебесной, способные удерживать стоимость на уровне признанных лидеров сегмента. Редактор журнала «За рулем» Александр Виноградов проанализировал данные торговых площадок и пришел к выводу, что новый отечественный кроссовер Volga K50 с годами минимально потеряет в цене. Об этом сообщает издание «За рулем».

Как отмечает эксперт, за новым брендом Volga K50 скрывается хорошо знакомый российским автомобилистам кроссовер Geely Monjaro, который традиционно пользуется высоким спросом как в автосалонах, так и на вторичном рынке. Благодаря авторитету «донора» новинка имеет все шансы повторить его успех по сохранению остаточной стоимости.

По расчетам специалиста, за первый год эксплуатации Volga K50 потеряет около 14-15% от первоначальной цены, а спустя три года падение стоимости составит 30-32%. Для современных кроссоверов китайского происхождения это отличный показатель, позволяющий владельцам выгодно перепродать машину в будущем без риска стремительного обесценивания.

Читайте также

Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать зарубежные туры

Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать зарубежные туры

«Высокий» сезон заразы: туристам напомнили, как уберечься от вирусных лихорадок в Азии

«Высокий» сезон заразы: туристам напомнили, как уберечься от вирусных лихорадок в Азии

Две пенсии в декабре: кому и почему выплатят досрочно

Две пенсии в декабре: кому и почему выплатят досрочно

Кадровый дефицит: Северному Крыму не хватает онкологов и кардиологов

Ночной Эфес и Галата: российские туристы в Турции сменили клубы на музеи

«Мы не допустим руин». В Баварии восстановят бывший чайный домик Гитлера

«Мы не допустим руин». В Баварии восстановят бывший чайный домик Гитлера

«Вышитая карта Подмосковья»: Шатура в едином полотне традиций

«Вышитая карта Подмосковья»: Шатура в едином полотне традиций

Три жителя Подмосковья вошли в число победителей Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Три жителя Подмосковья вошли в число победителей Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Пень-патриарх с усами: жители Павловского Посада приносят печенье духу старого дуба

Пень-патриарх с усами: жители Павловского Посада приносят печенье духу старого дуба

Недельный отчет: россияне приобрели 766 новых автомобилей Jeland

Пьянь, провода и фекалии: студенты-медики переживают кошмар в общежитии

Пьянь, провода и фекалии: студенты-медики переживают кошмар в общежитии

«Единая Россия» приглашает жителей Подмосковья пройти бесплатную диспансеризацию

«Единая Россия» приглашает жителей Подмосковья пройти бесплатную диспансеризацию

Добавьте mosregtoday.ru в избранное