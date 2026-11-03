Врач назвал вечернюю привычку, которая портит сон и пищеварение

По словам врача, от слишком плотного позднего ужина стоит отказаться. Обильный прием пищи растягивает желудок, что может спровоцировать кратковременное расслабление нижнего пищеводного сфинктера. А лежание после такой еды приводит к попаданию желудочной кислоты обратно в пищевод. Это вызывает изжогу и симптомы рефлюкса.

Родригес-Фриас добавил: рефлюкс не только вредит пищеварению, но и ухудшает качество сна. Он привел данные исследования: люди, наблюдавшие у себя симптомы рефлюкса чаще раза в неделю, на 53% чаще сталкивались с ухудшением качества сна в течение четырех лет, чем те, у кого симптомы проявлялись реже раза в месяц.

Чтобы улучшить пищеварение, гастроэнтеролог советует заканчивать последний полноценный прием пищи как минимум за три часа до сна. Это дает желудку время отправить содержимое в тонкую кишку, что может уменьшить рефлюкс.

Ранее врачи назвали привычку, из-за которой сон становится плохим.