Врач назвал вечернюю привычку, которая портит сон и пищеварение

Врач Родригес-Фриас объяснил, как поздний ужин вредит сну и пищеварению

Здоровье

Гастроэнтеролог Эдмундо Родригес-Фриас посоветовал изменить одну вечернюю привычку ради лучшего самочувствия и пищеварения. Об этом сообщает Eating Well.

По словам врача, от слишком плотного позднего ужина стоит отказаться. Обильный прием пищи растягивает желудок, что может спровоцировать кратковременное расслабление нижнего пищеводного сфинктера. А лежание после такой еды приводит к попаданию желудочной кислоты обратно в пищевод. Это вызывает изжогу и симптомы рефлюкса.

Родригес-Фриас добавил: рефлюкс не только вредит пищеварению, но и ухудшает качество сна. Он привел данные исследования: люди, наблюдавшие у себя симптомы рефлюкса чаще раза в неделю, на 53% чаще сталкивались с ухудшением качества сна в течение четырех лет, чем те, у кого симптомы проявлялись реже раза в месяц.

Чтобы улучшить пищеварение, гастроэнтеролог советует заканчивать последний полноценный прием пищи как минимум за три часа до сна. Это дает желудку время отправить содержимое в тонкую кишку, что может уменьшить рефлюкс.

Ранее врачи назвали привычку, из-за которой сон становится плохим.

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