Самобичевание опасно: психолог призвал не винить себя в собственных болезнях

Связь между психикой и телом — доказанный медицинский факт, однако относиться к нему нужно без фанатизма, предупреждает психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс. В комментарии для Общественной Службы Новостей эксперт объяснил, что психосоматика работает в обе стороны: хронический стресс действительно способен истощать внутренний ресурс организма, ослаблять иммунитет и повышать риски серьезных диагнозов, включая онкологию и расстройства ЖКТ. В то же время душевное равновесие помогает телу эффективнее защищаться от внешних угроз и бороться с внутренними проблемами.

По его словам, при этом переоценивать влияние внутреннего состояния не стоит. Хорс подчеркнул: невозможно «надумать» себе грипп или рак на ровном месте, как и нельзя вылечиться от тяжелой болезни только силой позитивного мышления. Психика — лишь один из множества факторов.

Есть вещи, которые от человека не зависят. Например, человеку в троллейбусе на нос сел вирус, и он заболел гриппом. Это объективная ситуация, она никак от наших мыслей и эмоций не зависит, — пояснил специалист.

Однако интенсивность течения болезни может зависеть от состояния нервной системы. Хорс привел наглядную метафору: отрицательные эмоции — это электрический импульс. Если нервные ткани хронически воспалены от стресса, «пропускной канал» забивается, и мозг хуже отслеживает, что происходит с органами, из-за чего воспалительные процессы могут протекать острее.

Эксперт предостерег от спекуляций на эту тему, которые часто травмируют самих больных. Многие, заболев, начинают винить себя в «неправильных мыслях», что создает дополнительный стрессовый фон.

Страх заболевания не привлекает болезнь. Это никак не доказано, это эзотерика, — отметил Хорс.

Главная опасность здесь — отказ от реального лечения в пользу медитаций. Психолог напомнил, что ту же онкологию мышлением не вылечишь, и попытки заменить терапию прогулками на природе могут привести к трагедии. Спокойное мышление помогает лечиться, но не заменяет лекарства и помощь врачей.

Провести четкую границу между психосоматикой и объективным течением болезни часто сложно даже специалистам, поэтому при симптомах нужно учитывать все факторы. Хорс советует снижать категоричность оценок: не «у меня все плохо», а «часть жизни пошла не так». Однако если негативные переживания перешли в клиническую фазу — депрессию или генерализованное тревожное расстройство, — необходимо обращаться к врачу. Психолог призвал не стесняться принимать назначенные антидепрессанты, назвав стресс воспалением нервных тканей. Важно соблюдать баланс: стараться справляться самому, но, если не получается — выбрать меньшее из зол и помочь организму фармакологией, чем лежать в разбитом состоянии без сил.

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