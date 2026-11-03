Аналитика Целикова: россияне купили 944 электромобиля за последнюю неделю

На российском автомобильном рынке зафиксирован существенный рост интереса к экологичному транспорту: по итогам 44-й недели 2026 года совокупная доля электромобилей и подключаемых гибридов впервые за долгое время превысила 10% от общего объема продаж. Главной сенсацией недели стала смена лидера в сегменте полностью электрических машин — первое место занял российский кроссвэн UMO 5. Об этом сообщил автомобильный аналитик Сергей Целиков, передает издание « Российская газета ».

За последнюю неделю октября в России было реализовано 944 новых электромобиля (3,2% от рынка легковых авто) и 2140 подзаряжаемых гибридов (6,9%). В категории чисто электрических машин на первую строчку поднялся UMO 5 с результатом 267 поставленных на учет автомобилей. Отечественный кроссвэн обошел Changan Qiyuan Q05 (250 единиц) и Toyota bZ3X (203 единицы), ввозимые по параллельному импорту. Одновременно с этим аналитики отметили проседание спроса на российский Evolute I-Joy, продажи которого упали до 92 экземпляров без учета госсубсидий.

В сегменте подключаемых гибридов лидерство удерживает китайский Geely EX5 EM-R (438 проданных машин). Второе место занял Evolute I-Space (182 единицы), а на третью позицию поднялся брутальный кроссовер Esteo V27 (146 зарегистрированных авто), обогнавший популярный Voyah Free (139 машин).