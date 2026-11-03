Новая «Фабрика звезд»: продюсер рассказал об участии сына Пьера Нарцисса

Сын легендарного «шоколадного зайца» Пьера Нарцисса, Андре Мбоа, может выйти на российскую сцену в рамках перезапуска культового проекта «Фабрика звезд. Битва поколений». Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, наследник исполнителя главного хита нулевых готов продолжить дело отца, однако пока не может физически присоединиться к кастингу.

«Мы подавали заявку для участия Нарцисса в новой «Фабрике», но возникли небольшие проблемы: Андре пока не может приехать из Камеруна в Российскую Федерацию. Хочу отметить, что он очень хотел принять участие в проекте, но пока не получается», — пояснил Дворцов.

При этом продюсер не исключает, что в обозримом будущем сын певца все же появится в шоу.

Сам проект возвращается на федеральные экраны в обновленном формате. По словам Дворцова, «Фабрика» станет плацдармом, где звезды прошлого — такие как Ирина Дубцова или Полина Гагарина — смогут раскрыть свои новые таланты в роли наставников. Формат предполагает соревнование: участников поделят на две команды под руководством продюсера Игоря Матвиенко и рэпера Басты. Ведущей проекта вновь станет несменная Яна Чурикова. Продюсер уверен, что шоу соберет высокие рейтинги, так как привлечет не только поколение зрителей, выросших на «Фабрике», но и молодежь, не знакомую с классическим форматом.

Ранее сообщалось, что экс-директор Пьера Нарцисса попал в больницу после конфликта с его матерью.