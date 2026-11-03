Гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области, организованная при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, могла быть не просто актом доброй воли, а тщательно спланированным политическим ходом республиканцев накануне выборов. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей высказал заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ Артур Демчук.

Операция завершилась в ночь на 2 ноября: всех желающих эвакуировали в Россию и на Украину, часть жителей осталась по семейным причинам. Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова поблагодарила первую леди США за организацию, отметив, что режим тишины соблюдался безукоризненно.

Однако, как подчеркивает политолог, Мелания Трамп не является самостоятельным политическим игроком. Любые ее действия требуют согласования с Белым домом и лично с президентом Дональдом Трампом. Для проведения такой операции в зоне конфликта необходимо было получить согласие и содействие как России, так и Украины на уровне высших инстанций, поэтому первая леди вряд ли разрабатывала план от начала до конца. Скорее, она выступала публичным лицом команды, ответственной за реализацию.

По мнению Демчука, главная цель миссии — заработать очки рейтинга для Республиканской партии перед промежуточными выборами в США, которые прошли 3 ноября. Дональд Трамп может преподнести успех в Алешках как доказательство своего влияния на мировой арене. «Я сказал России и Украине соблюдать режим тишины, и они меня послушали», — такой нарратив позволит ему заявить о способности США урегулировать конфликт на Украине.

Что касается личных политических перспектив Мелании Трамп, то они весьма ограничены. Избраться в президенты она не сможет из-за Конституции США, требующей статуса гражданина по праву рождения. Эксперт не исключает, что первая леди может попробовать себя в Конгрессе или на посту губернатора, но ее амбиции остаются под вопросом.

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