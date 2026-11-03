Серьезный политический кризис разразился на Украине после обнаружения в Киеве здания, которое, по данным СМИ, принадлежит Национальной гвардии и используется для содержания мужчин, самовольно покинувших воинские части. Журналисты сообщают, что к задержанным применялись пытки. Информация о существовании подобного объекта в столице вызвала шок у местного населения, так как, несмотря на понимание общей ситуации, наличие «пыточной ямы» непосредственно в Киеве стало триггером для массового недовольства.

Возле здания быстро собрались жители города, устроившие стихийный митинг с требованием освободить задержанных. Попытки силовиков оцепить территорию и оттеснить протестующих привели к столкновениям: в ход пошел слезоточивый газ, звучали выстрелы, которые оцепление называло предупредительными, а протестующие пытались прорвать кордон. Для урегулирования ситуации к толпе приехал глава офиса президента Кирилл Буданов*, однако его попытка успокоить собравшихся оказалась безуспешной. На место также прибыл командующий Национальной гвардией Александр Пивненко, заявивший, что среди задержанных есть военнослужащие, нуждавшиеся в медицинской помощи.

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в комментарии Общественной Службе Новостей подчеркнула, что этот скандал — лишь верхушка айсберга внутренних разборок в киевском режиме. По ее мнению, украинские спецслужбы конкурируют за западное финансирование, и каждая сторона старается скомпрометировать оппонентов. Буданов*, пытаясь публично сгладить ситуацию и обещая разобраться с объектами, на самом деле лишь высвечивает масштаб проблемы.

Элиты пытаются потопить друг друга, используя повод, способный спровоцировать социальное недовольство и массовые беспорядки. Для президента Владимира Зеленского эта ситуация крайне невыгодна: ему необходимо демонстрировать Западу наличие правосудия и единство силовых структур, а не разлад и нарушения прав человека. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник добавил, что подобные объекты, вероятно, существуют по всей стране, и предположил, что здание могло быть захвачено у вынужденных переселенцев. Скандал усугубился информацией о том, что среди узников мог находиться 14-летний подросток, что переводит ситуацию из разряда дисциплинарных нарушений в плоскость гуманитарной катастрофы.

Ранее экс-нардеп Килинкаров заявил, что Запад закроет глаза на пытки ради живой силы для ВСУ.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.