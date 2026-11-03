Врачи назвали привычку, из-за которой сон становится плохим

Врач Кашан объяснил, как подушки под головой портят сон

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Привычка подкладывать много подушек под голову может вызвать боли в шее, головные боли и даже затруднить дыхание. Об этом сообщает HuffPost со ссылкой на специалиста по медицине сна Лихту Шейк и врача Сэма Кашана.

По словам Шейк, не все подушки вредны. Приподнимать верхнюю часть тела может быть полезно, особенно при изжоге. Когда тело находится выше ног, содержимое желудка реже попадает обратно в пищевод, и человек лучше себя чувствует после сна. Такое положение также полезно при заложенности носа и нарушениях дыхания во сне.

Однако Кашан объяснил: главная ошибка в том, что люди подкладывают под голову слишком много подушек вместо того, чтобы приподнять всю верхнюю часть тела. Из-за этого шея оказывается в неестественном положении, мышцы перенапрягаются, а дыхательные пути могут сужаться. В результате появляются скованность, боль в плечах и шее, онемение и покалывание, а качество сна ухудшается.

Специалисты советуют при необходимости использовать специальную клиновидную подушку или приподнимать изголовье кровати, сохраняя шею в нейтральном положении. Кашан добавил: угол наклона не должен превышать 25 градусов. Так что если вы любите спать на горе подушек, возможно, стоит пересмотреть привычку.

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