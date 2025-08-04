«Культурный код Подмосковья»: фестиваль народных промыслов прошел в Павловском Посаде

В Павловском Посаде состоялось зрелищное мероприятие «Культурный код Подмосковья», посвященное сохранению и популяризации народных ремесел, характерных для региона.

В парке Павловского Посада развернулась красочная программа «Культурный код Подмосковья», основной акцент которой был сделан на всемирно известных павловопосадских платках с традиционной росписью — настоящем символе города.

Участникам фестиваля была предоставлена возможность поучаствовать в увлекательных мастер-классах, демонстрирующих различные техники, включая русскую набойку и создание декоративных элементов на платке из пластилина. Эти интерактивные занятия позволили глубже ознакомиться с секретами мастерства древних ремесленников и ощутить прикосновение к таланту местных художников.

«Культурный код Павловского Посада» представляет собой своеобразное представление об истории и традициях родного края, воплощенное в народных промыслах, музыке, воспоминаниях о знаменитых земляках и даже связанных с парком легендах. Сегодня каждый посетитель получил возможность не только узнать, но и увидеть великолепие культурного достояния.

Особую благодарность организаторы выражают «Музею истории русского платка и шали», Павлово-Посадскому Выставочному комплексу, центральной библиотеке, волонтерам, Молодежному центру «Авангард» и Владимирской областной филармонии за ценную поддержку и плодотворное сотрудничество.