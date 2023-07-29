Культурный код России обсудили участники форума «Территории смыслов» в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба форума «Территория смыслов»]
Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров провел лекцию о культурном коде русского народа для участников смены «Мыслить» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» в подмосковном Солнечногорске.
Отмечается, что спикер обсудил с молодыми философами, социологами, преподавателями гуманитарных дисциплин, учеными и историками аспекты, которые объединяют русский народ. Руководитель ВЦИОМ отметил, что представления о русском культурном коде на сегодня размыты и нам еще только предстоит освоить это понятие.
«Культурный код мы можем рассматривать, как систему общих ценностей, норм, традиций, символов, которые специфичны для культуры определенной страны в определенный момент времени. Культурный код определяет принципы и правила, по которым функционирует общество, формирует его коллективную идентичность. Он задает систему координат: что такое хорошо, что такое плохо», — отметил Федоров.
Патриотизм и любовь к Родине, семья и традиции, гостеприимство и дружелюбие, трудолюбие и настойчивость, уважение к культуре и образованию, взаимопомощь, справедливость и равенство, суверенитет и независимость — то, что формирует российский культурный код.
«Нам интересны сложные задачи, которые кажутся нерешаемыми для других стран. Сама возможность добиться, показать, сделать то, что никто сделать не может — вот важный элемент для нашего культурного кода», — отметил Валерий Федоров.
По словам эксперта, есть и слабые места в русском коде. Ими являются коллективизм и взаимопомощь. Чтобы их превратить в сильные, «нам необходимо научиться договариваться».
Завершилась встреча вопросами от участников. Один из них затрагивал возможные изменения культурного кода с течением времени.
«Код необходимо и сохранять, и изменять. Если мы будем только сохранять культурный код, то в какой-то момент этот код перестанет нам помогать. Меняются законы, нравы, жизненные потребности, расклад сил в мире, технологии. Поэтому и код должен меняться, чтобы помогать нации», — ответил глава ВЦИОМ.