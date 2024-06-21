«Культурный марафон» стартовал в России

В день рождения Александра Пушкина в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников» Минкультуры России и Яндекс запустили очередной «Культурный марафон». Принять участие в нем могут школьники, их родители, учителя и все желающие.

В этом году темой стала русская классическая культура: литература, музыка и живопись. Цель марафона — дать возможность участникам познакомиться с культурой через призму технологий и вдохновить их на самостоятельные творческие поиски.

Марафон продлится до декабря. На сайте проекта будут появляться интерактивные задания и видеолекции, а также проходить конкурсы.

К участию в наполнении «Культурного марафона» в этом году присоединятся также разные сервисы Яндекса, от Кинопоиска до Яндекс Карт и Путешествий. Например, Букмейт организует серию занятий по писательскому мастерству, а в Шедевруме появится «фильтрум», который добавляет на картинку реалии из пушкинской эпохи.

Марафон завершится тематическим тестом для школьников, который подготовит Яндекс Образование. Тест пройдет в трех вариантах - для младшего, среднего и старшего возраста. Для участия в марафоне нужно зарегистрироваться.