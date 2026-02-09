Культурный шок на льду: американец из «Зенита» поражен смелостью петербуржцев

Американский легионер петербургского «Зенита» Ливай Рэндольф обратил внимание на необычное, по его меркам, зимнее поведение горожан. Баскетболист опубликовал в соцсетях фотографию, на которой люди гуляют по замерзшей реке в Санкт-Петербурге.

«Они гуляют по замерзшей реке!» — с удивлением написал Рэндольф, сопроводив пост двумя смайлами.

Для спортсмена из США, где подобные практики не так распространены, вид людей на ледяной поверхности стал небольшим культурным шоком.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ защитник демонстрирует стабильную игру. К текущему моменту он провел 26 матчей, набирая в среднем 14,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи за игру. «Зенит» под его руководством прочно удерживает третью строчку в турнирной таблице, одержав 18 побед при 9 поражениях.