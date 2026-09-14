Кушанашвили разнес в интервью «незаслуженно богатую» Собчак и ее брак с Богомоловым

Известный телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили резко высказался о финансовых доходах журналистки Ксении Собчак, а также оценил ее финансовое превосходство над режиссером Константином Богомоловым. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на интервью YouTube-канала «Анджелиа».

Эпатажный критик не стал подбирать мягких выражений и открыто усомнился в обоснованности заработков телеведущей. По мнению Кушанашвили, уровень доходов Собчак совершенно не соответствует качеству ее профессиональной деятельности, которую он охарактеризовал как «псевдоработу».

При этом шоумен подчеркнул, что именно журналистка выступает основным финансовым оплотом семьи, так называемой «кормилицей». В материальном плане Ксения существенно превосходит своего супруга, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова, и фактически исполняет роль главврача семейного бюджета.

«В случае с Собчак понятно, что Собчак с ее совершенно незаслуженными ею доходами, совершенно незаслуженными… С качеством ее псевдоработы… Она богаче Богомолова», — сказал Кушанашвили.

Интересно, что ранее сама Собчак в беседе с телеведущим Дмитрием Дибровым откровенно заговорила об изнанке брака и собственных фобиях. Журналистка призналась в страхе потерять мужа, отметив, что многие женщины после 40 лет испытывают тревогу из-за риска быть оставленными ради более молодых соперниц.

Ранее сообщалось, что Собчак нашла «порнокомнату» у Вассермана.