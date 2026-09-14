Диетолог назвала пять продуктов, которые снижают давление без таблеток

Диетолог Эмма Дербишир назвала пять продуктов, которые помогают поддерживать нормальное давление — и это не аптечные препараты, а доступная еда, которую можно найти в любом магазине. Об этом сообщает Surrey Live.

В список вошли виноград, черника, красный лук, ежевика и краснокочанная капуста. По словам Дербишир, эти плоды содержат антоцианы — природные пигменты, придающие им красный и фиолетовый цвет. Эти вещества положительно влияют на функцию сосудов, уровень холестерина и артериальное давление. Красный лук, помимо антоцианов, богат кверцетином, который также помогает снижать давление. А краснокочанная капуста содержит несколько десятков разновидностей этих соединений.

Дербишир подчеркнула: несмотря на пользу, ни один из этих продуктов не способен предотвратить гипертонию или заменить лечение. Они лишь помогают поддерживать давление в норме в рамках здорового рациона. Эксперт отметила, что антоцианы борются с окислительным стрессом и поддерживают эластичность сосудов, но при уже диагностированной гипертонии отказываться от прописанных врачом препаратов нельзя.

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