Польша заявила о дронах у границы: Минобороны ответило ударом

Российские военные нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые используются для перевозки военных грузов из Европы, а также по порту в Одессе — это произошло после того, как Польша сообщила о беспилотниках у своей границы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Минобороны России подтвердило, что удары по железнодорожным объектам на западе Украины продолжаются. По данным ведомства, эти маршруты задействованы для доставки грузов военного назначения из стран Европы. Одновременно беспилотники атаковали порт в Одессе, где был поражен сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что утром 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Один из дронов ударил по поезду сообщением Киев — Варшава, другой упал рядом с пунктом пропуска Ягодин — Дорогуск. Эти инциденты вызвали тревогу в Варшаве, однако российское военное ведомство не комментировало напрямую польские заявления, а лишь отчиталось о плановых ударах по логистике противника.

Ранее стало известно, что «Киевстар» горит: удар ВС России по главному офису связи ВСУ.