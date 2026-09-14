Небольшая деталь на ногтях может сигналить о смертельных болезнях

Замечали красные полумесяцы у основания ногтей? Ученые из Ратгерского университета предупреждают: это маленькое изменение может указывать на серьезные проблемы с сердцем, печенью или иммунной системой. Об этом сообщает The American Journal of the Medical Sciences (AJMS).

Лунула — светлая область в форме полумесяца у основания ногтя. В норме она белая, но иногда становится красной. Обзор, опубликованный в The American Journal of the Medical Sciences, показал, что такое изменение наблюдали при сердечной недостаточности, циррозе печени, ревматоидном артрите, очаговой алопеции и даже отравлении угарным газом.

Важный нюанс: на системное заболевание чаще указывает покраснение лунок сразу на нескольких ногтях. Если изменение затронуло только один ноготь, причиной скорее всего стали местные нарушения — кровоизлияние, инфекция или образование под ногтем. Точный механизм покраснения пока неясен. Ученые предполагают, что оно связано с расширением мелких сосудов и усилением кровотока.

Авторы подчеркивают: красные лунулы не позволяют поставить диагноз самостоятельно. Но если вы заметили такой признак на нескольких ногтях, стоит обратить внимание на здоровье и пройти обследование.

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