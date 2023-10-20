Кустурица экранизирует роман Водолазкина «Лавр» на русском языке

Знаменитый режиссер Эмир Кустурица экранизирует роман Евгения Водолазкина «Лавр». Фильм будет на русском языке, а сценаристом выступит сам писатель. Об этом Кустурица рассказал на первой Школе кинокритики в Ясной Поляне.

Водолазкин дебютирует в кино. Он признался, что у него нет амбиций самовыразиться в киноискусстве, но в какой-то момент писатель понял, как должен выглядеть роман на экране.

По словам Водолазкина, Кустурица уже одобрил первую треть сценария.

Роман «Лавр», действие которого происходит в средневековой Руси, вышел в 2012 году. За него Евгений Водолазкин был удостоен двух крупнейших российских литературных премий – «Ясная поляна» и «Большая книга».