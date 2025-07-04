Кузяев ищет новый клуб в Испании

По данным источника издания, Кузяев обратил свой взор на Испанию, потому что у него есть вид на жительство в этой стране, что является серьезным плюсом при трудоустройстве.

Источник не назвал клубы, с которыми Кузяев пытается договориться, но отметил, что все идет к тому, что следующий сезон хавбек начнет в Ла Лиге.

После ухода из «Зенита» Кузяев два сезона провел за «Гавр», сыграв 46 матчей за клуб во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав две голевые передачи. В настоящее время футболист является свободным агентом.

Ранее стало известно, что «Зенит» подписал контракт с аргентинским левым защитником Романом Вегой.