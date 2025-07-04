Кузяев ищет новый клуб в Испании
Кузяев ищет новый клуб в Испании
Фото: [ФК «Зенит»]
З2-летний полузащитник Далер Кузяев, известный выступлениями за «Зенит», французский «Гавр» и сборную России, хочет продолжить карьеру в испанской Ла Лиге, сообщил Sport24.
По данным источника издания, Кузяев обратил свой взор на Испанию, потому что у него есть вид на жительство в этой стране, что является серьезным плюсом при трудоустройстве.
Источник не назвал клубы, с которыми Кузяев пытается договориться, но отметил, что все идет к тому, что следующий сезон хавбек начнет в Ла Лиге.
После ухода из «Зенита» Кузяев два сезона провел за «Гавр», сыграв 46 матчей за клуб во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав две голевые передачи. В настоящее время футболист является свободным агентом.
Ранее стало известно, что «Зенит» подписал контракт с аргентинским левым защитником Романом Вегой.