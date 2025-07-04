Стало известно, сколько «Зенит» заплатил за аргентинского защитника Вегу

Популярный портал о сделках в футболе Mercatosphera назвал стоимость трансфера аргентинского защитника Романа Веги в «Зенит».

По данным источника, петербургский клуб заплатил «Архентинос Хуниорс» € 7,66 млн. Также аргентинский клуб получит 10% в случае перепродажи игрока.

Контракт с 21-летним левым защитником заключен на пять лет. За основную команду «Архентинос Хуниорс» Вега выступал с 17 лет, вызывался в молодежную сборную страны, стажировался в «Барселоне».

В «Зените» Вега встретится со своим соотечественником нападающим Лусиано Гонду, с которым они давно дружны.

Ранее стало известно, что лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Манфред Угальде из «Спартака» может перейти в голландский «Фейеноорд».