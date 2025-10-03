Кузнецов рассказал, что у него был на руках контракт в НХЛ, но он предпочел остаться в России

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал в интервью «Матч ТВ» о деталях своих переговоров с клубами НХЛ.

Он отметил, что контакты были с несколькими клубами.

«В принципе у меня два дня назад имелась возможность, когда Шуми Бабаев имел контракт на руках. Но я очень сильно хотел поиграть в КХЛ еще хотя бы год», — сказал Кузнецов.

Хоккеист пояснил, что осталась недосказанность после прошлого сезона в СКА, когда у болельщиков имелись к нему претензии. Кузнецов заявил, что намерен не просто играть, а наслаждаться хоккеем, и «Металлург» ему в этом плане очень подходит.

33-летний форвард заключил контракт с магниторским «Металлургом». По данным СМИ, Кузнецов заработает за сезон всего лишь 10 млн руб. без учета бонусов.