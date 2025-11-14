Квартет преподавателей из Талдома стал лучшим на областном конкурсе

Преподаватели Центральной детской школы искусств Талдома совершили творческую сенсацию, завоевав звание лауреатов I степени на престижном областном фестивале-конкурсе «Общественная филармония. Играют преподаватели». Этот успех стал не просто личным достижением педагогов, а демонстрацией высочайшего уровня музыкального образования в городе.

Квартет виртуозов в составе Марины Митрофановой (фортепиано), Алексея Барышева (труба), Сергея Миронова (бас-гитара) и Ивана Соловьева (ударные инструменты) представил на конкурсе безупречную программу, покорив профессиональное жюри техническим мастерством и артистизмом. Их победа в напряженной конкурентной борьбе доказывает: в Талдоме работают педагоги экстра-класса, способные не только учить, но и сами устанавливать высокие творческие стандарты.

Именно благодаря таким педагогам музыкальное образование округа выходит на принципиально новый уровень. Центральная детская школа искусств Талдома стала настоящей кузницей талантов, где преподают не теоретики, а практикующие музыканты высшей категории.