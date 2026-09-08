Волонтер из Звенигорода рассказала, как выборы могут повлиять на будущее региона

Предстоящие выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Московской областной Думы могут повлиять на будущее своего двора, города, региона и всей страны. Об этом заявила многодетная мать, общественница и волонтер из Звенигорода Алена Бабакина.

«Я воспитываю четверых детей, занимаюсь общественной работой и волонтерством и не понаслышке знаю о реальных проблемах нашего города и региона. Я не сижу на диване и не ною, что двор не убран или в поликлинике очереди. Я стучусь в двери, пишу письма, собираю помощь для нуждающихся», — сказала она.

По ее словам, активная гражданская позиция может изменить жизнь Подмосковья. Она подчеркнула, что ее ежедневная работа позволяет видеть систему изнутри.

Особый акцент Алена сделала на том, что игнорирование выборов — это не проявление аполитичности, это «подтверждение того, что человеку наплевать на свой город, дом, детей, родителей, будущее».

Голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму пройдет 18, 19 и 20 сентября. Избиратели смогут посетить участок лично, проголосовать электронно, не выходя из дома (ДЭГ), или пригласить членов комиссии к себе домой. Помимо основных федеральных и региональных выборов, в этот же трехдневный период состоятся муниципальные выборы в нескольких округах: Химки, Коломна, Лобня и Пушкинский. В дни голосования все участковые комиссии будут работать с 08:00 до 20:00.

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