Дипфейки, поддельные Госуслуги и безопасный счет: актуальные схемы мошенников в 2026 году

Финансовая безопасность перестала быть просто набором правил из памяток. Во втором квартале 2026 года банки предотвратили 17,5 млн попыток хищения средств и сохранили почти ₽1,9 трлн. Однако 459 тыс. операций мошенникам все же удалось провернуть. Причина — они постоянно меняют тактику. Теперь недостаточно запомнить «не говорите код из СМС». Специалисты платформы «Содружество» пояснили, что нужно понимать устройство сервисов, критически мыслить и замечать риски, сообщили Финансы Mail.

Финансовая безопасность строится на четырех уровнях: защита денег, персональных данных, защита от вовлечения в преступные схемы и правовая защита. Базовые меры — отдельная карта с лимитом для интернет-покупок, двухфакторная аутентификация, проверка активных сессий на Госуслугах. Также важно не называть коды из СМС и распознавать сомнительные предложения о легком заработке — так можно стать дроппером, не подозревая об этом.

В 2026 году мошенники активно используют звонки из банка, фальшивых курьеров, поддельные сайты Госуслуг и маркетплейсов, лжеброкеров с фиктивными инвестициями. Набирают обороты дипфейки — сгенерированные голоса и видео руководителей или родственников.

Инструменты защиты уже есть: самозапрет на кредиты через Госуслуги и МФЦ, период охлаждения после одобрения займа. Если банк нарушил правила проверки, можно подать жалобу и оспорить обязательства. Важно помнить: мошенники всегда торопят жертву, чтобы спровоцировать необдуманное решение. Пауза на размышление — главный барьер.

При обнаружении мошенничества необходимо сразу позвонить в банк по номеру с обратной стороны карты, заблокировать карту, подать заявление в полицию и письменно уведомить банк. Также с 2025 года действует правило: после одобрения кредита должен пройти период охлаждения, в течение которого финансовая организация обязана проверить информацию через базу ЦБ. Это помогает выявить подозрительные операции до того, как деньги попадут к мошенникам.

Ранее эксперты Сбера объяснили, почему мошенники чаще звонят в будни.