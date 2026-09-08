Российский фигурист выступит на челленджере в Италии

Российский фигурист Матвей Ветлугин выступит на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy. Спортсмен сообщил ТАСС, что он получил визу для поездки в Италию.

В настоящее время Ветлугин активно готовится к турниру. Изначально в Италии должен был выступить Николай Угожаев, Ветлугин заменил его. Lombardia Trophy пройдет в Бергамо с 17 по 20 сентября.

22-летний Матвей Ветлугин становился победителем и призером этапов Гран-при России. На чемпионате страны в 2026 году фигурист занял четвертое место, это лучший для него результат в национальных первенствах.

До отстранения россиян в 2022 году Ветлугин успел принять участие в двух этапах юниорского Гран-при, где в число призеров не попадал.

Ранее российская команда в полном составе выступила на челленджере в Токио. Владислав Дикиджи и пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский завоевали золотые медали, Александра Трусова и танцевальный дуэт Василиса Каганоская/Максим Некрасов стали серебряными призерами.