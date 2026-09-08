В Пушкино вынесли приговор по делу о насилии в отношении сотрудников полиции

Пушкинский городской суд вынесен обвинительный приговор в отношении 31-летнего мужчины, которого признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, ранее судимый злоумышленника остановили сотрудники правоохранительных органов для привлечения к административной ответственности, поскольку он распивал спиртные напитки в общественном месте. При общении с ними мужчина вел себя агрессивно. При личном досмотре в его вещах была обнаружена поддельная миграционная карта. В ответ на законные действия полицейских подсудимый напал на одного из них и причинил ему телесное повреждение в виде вывиха плечевого сустава.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.