Собянин: московские коммунальщики восстанавливают инженерные сети в ДНР и ЛНР

Московские специалисты коммунальных служб занимаются восстановлением инженерных сетей городов-побратимов Москвы — Донецка и Луганска. Об этом в МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что работы проводятся комплексно, они охватят все основные системы жизнеобеспечения. В этом году в ЛНР и ДНР отремонтировали и восстановили больше 130 км сетей водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения.

В Донецке специалисты обновили оборудование на водозаборных узлах, в Луганске – модернизировали водопроводную станцию, провели реконструкцию канализационно-насосной станции. Там также строят новую канализационную станцию биологической очистки сточных вод.

«Также столичные коммунальщики помогают подготовить многоквартирные дома и соцобъекты городов-побратимов к осенне-зимнему периоду. Специалисты проводят промывки и гидравлические испытания систем отопления, устраняют выявленные повреждения, проверяют котельные», – написал Собянин.

Мэр добавил, что аварийные бригады постоянно дежурят в Луганске и Донецке с августа 2022 года, в зимний период — в усиленном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.