Квартиру звезды UFC ограбили во время его боя

Квартиру французского бойца UFC Сирила Гана ограбили в то время, когда он проводил бой против молдавского бойца Сергея Спивака, сообщает Le Parisien.

Полиция предполагает, что злоумышленники специально следили за Ганом и улучили момент, когда его не было дома.

Французский боец одержал победу в главном бою турнира UFC в Париже, но лишился имущества на 150 тысяч евро.

В поединке со Спиваком Ган одержал свою 12-ю победу в промоушене. Также на его счету два поражения, которые он потерпел в титульных боях против Франсиса Нганну и Джона Джонса.

В рейтинге претендентов в тяжелом весе Ган занимает вторую строчку, вслед за россиянином Сергеем Павловичем. Чемпионом является американец Джон Джонс.