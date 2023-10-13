Квест «Красота в деталях» проведут в подмосковном Пушкино

В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева в Пушкинском городском округе завтра начнется квест «Красота в деталях». Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В ведомстве уточнили, что посетителям расскажут об уникальных элементах декора и артефактах мурановской коллекции.

«Участников ждут 12 необычных вопросов о красоте в деталях, искусстве в оттенках, художественных приемах и инструментах, и о мурановской усадьбе», — добавили в сообщении.

Мероприятие продлится до конца ноября, подробности здесь. Отметим. что оно проходит при информационной поддержке Минкульттуризма Подмосковья.

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