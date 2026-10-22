Экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева показала смелые снимки в шубе

Звезда соцсетей опубликовала в личном блоге серию новых снимков, на которых предстала в смелом и выразительном виде.

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Для фотосессии она выбрала бюстгальтер кремово-коричневого оттенка. Верх дополнили облегающие полупрозрачные брюки. Завершением образа стала шуба, придавшая кадрам эффектность. Макияж Водонаева сделала сдержанным, подчеркнув выразительные глаза естественными оттенками.

Внешность Алены не раз становилась предметом обсуждения. Особое внимание публики привлекали изменения фигуры телеведущей.

В 2016 году Водонаева решилась на операцию по уменьшению груди. После родов бюст увеличился на три размера, что доставляло ей заметный дискомфорт. На поиски подходящего хирурга ушло шесть лет. В итоге врач уменьшил грудь Водонаевой до третьего размера. Операция помогла ей вернуть привычные ощущения и уверенность.

Сама Алена не скрывает, что долго шла к этому решению. Она открыто говорит о том, что изменения во внешности после беременности стали для нее испытанием. Теперь Водонаева чувствует себя комфортно и охотно делится снимками в смелых образах.

Ранее Алена Водонаева восхитилась мамой, которая влезла в ее белоснежный костюм.