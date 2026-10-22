Герцогиня Паулина Вюртембергская вышла замуж в Баварии

Bild: герцогиня Вюртембергская и граф Кенигсегг-Аулендорф обвенчались в Баварии

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

В Баварии на берегу озера Тегернзе состоялась свадьба 29-летней герцогини Паулины Вюртембергской и 32-летнего графа Константина Кенигсегг-Аулендорфа, сообщает Bild. Торжество прошло в барочной замковой церкви Святого Квирина. Церемония стала заметным событием для европейской аристократии.

Паулина была в платье от мадридского ателье Valenzuela. Ее образ дополняли трехметровая фата и бриллиантовая диадема из фамильной коллекции Вюртембергов. После венчания около ста зрителей встретили молодоженов аплодисментами. Пару осыпали лепестками цветов, что придало моменту особую торжественность.

Среди гостей присутствовали герцог Франц Баварский, наследный принц Лихтенштейна Алоиз с супругой Софией, герцогиня Мари Вюртембергская и другие представители знатных семей Европы. Официально брак пара оформила еще в июле в австрийском замке Хальбтурн. Сейчас супруги живут в Вене.

Паулина Вюртембергская продолжает традиции древнего рода, а Константин Кенигсегг-Аулендорф также принадлежит к старинной аристократической фамилии.

Ранее стало известно о планах Дональда Трампа жениться на принцессе Диане после ее развода с принцем Чарльзом.

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