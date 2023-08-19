Лада Дэнс впервые вышла на сцену после аварии, накачавшись обезболивающими

Певица дала концерт в Нижнем Новгороде на торжествах по случаю дня города. Как сообщил директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин, рядом с артисткой во время выступления находились медики на случай, если ей станет плохо.

Напомним, Лада Дэнс получила серьезную травму, попав в ДТП 5 августа в подмосковном Подольске. В результате чего она временно не смогла какое-то время появляться на публике. Певицу перевели в закрытую клинику для дальнейшего лечения и восстановления, врачи исключили перелом позвоночника после госпитализации, и сейчас жизни Лады Дэнс ничего не угрожает.

«Есть ответственность перед зрителем, да, был медицинский персонал, который контролировал это выступление, да, было сопровождение, я имею ввиду медицинское сопровождение. В том числе и обезболивающие препараты, которые позволили провести это выступление», - цитирует Пудовкина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что врачам пришлось сделать Ладе Дэнс повторную операцию на лице.