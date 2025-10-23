Российский форвард Грицюк забросил первую шайбу в НХЛ

Знаменательное событие произошло в седьмом матче форварда за «Дьяволов». В матче с «Миннесота Уайлд» (4:1) Грицюк забросил третью шайбу своей команды, реализовав большинство. До этого в активе 24-летнего нападающего было четыре очка в шести матчах за результативные передачи. Россиянин был признан третьей звездой матча.

«Я очень рад, что это наконец-то произошло. Это заняло больше времени, чем я думал, но это наконец-то случилось, и впереди еще много игр», — сказал Грицюк.

Отметим, что тренер «Нью-Джерси» Шелдон Киф в матче с «Миннесотой» перевел россиянина во второе звено, в предыдущих матчах Грицюк играл в основном в третьей тройке.

