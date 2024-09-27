Лакерник опроверг слухи о том, что российские юниоры примут участие в международных турнирах

Александр Лакерник, почетный вице-президент Международного союза конькобежцев, опроверг информацию о том, что российские юниоры смогут участвовать в международных соревнованиях, сообщил портал KP.ru.

Ранее Ирина Роднина заявила, что ISU принял решение о том, что российских спортсменов допустят к международным соревнованиям.

«Не стоит ожидать специального заседания, посвященного этому вопросу. Я прочитал цитату Ириной Родниной. Она может опровергнуть свои слова, так как речь идет о том, что разрешение будет обсуждаться», — подчеркнул Лакерник.

По его мнению, информация от Родниной не соответствует действительности, он сам не верит в эту версию событий. Совет ISU проведет свое заседание 27-28 сентября.

Российские фигуристы находятся под запретом на участие в международных турнирах с начала 2022 года.

Ранее сообщалось, что подмосковные спортсмены завоевали семь наград на Специальной Олимпиаде по адаптивным видам спорта.